Россияне утром обстреляли пригород Херсона: трое раненых
Четверг, 28 сентября 2023, 11:32
Российские военные утром обстреляли село Антоновка под Херсоном, в результате чего получили ранения три человека.
Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram
Детали: По его словам, две женщины и мужчина с ранениями различной степени тяжести доставлены в одну из городских больниц.
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Наслідки ранкового обстрілу передмістя Херсона pic.twitter.com/1QrNVeEfxW— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 28, 2023