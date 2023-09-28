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Россияне утром обстреляли пригород Херсона: трое раненых

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 28 сентября 2023, 11:32
Россияне утром обстреляли пригород Херсона: трое раненых
скрин из видео в Telegram главы МВА

Российские военные утром обстреляли село Антоновка под Херсоном, в результате чего получили ранения три человека.

Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram

Детали: По его словам, две женщины и мужчина с ранениями различной степени тяжести доставлены в одну из городских больниц.

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скрин з карты deepstate

Темы: Херсонжертвыобстрел
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