У ЄС обговорять можливе розширення з 27 до 36 країн

У Євросоюзі допускають розширення з 27 до 36 країн-членів та починають обговорювати необхідні для цього зміни у самому ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на анонс неформальної зустрічі міністрів, опублікованому головуючою у Раді ЄС Іспанією

Деталі: Йдеться про міністерську зустріч 28-29 вересня у Мурсії для обговорення загальних питань і розширення ЄС. Вона також стане певним підготовчим етапом до зустрічі Європейської політичної спільноти, що запланована на 5 жовтня у Гранаді, де питання розширення також буде одним з центральних.

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"Головний фокус неформальної міністерської зустрічі у перший день, четвер 28 вересня – необхідність провадити внутрішню підготовку до того, що у ЄС може бути до 36 країн-членів, а також посилювати підтримку країн-кандидатів", – зазначають в анонсі.

Під час цієї неформальної зустрічі заплановані кілька обговорень під головуванням єврокомісара з питань розширення і політики сусідства Олівера Варгеї. Вони будуть присвячені впливу майбутнього розширення на політики ЄС, концепції поступової інтеграції країн-кандидатів під час процесу вступу, інституційних реформ, які потрібні самому Євросоюзу для готовності до розширення.

Під час робочого обіду міністри зосередяться на підготовці зустрічі лідерів у Гранаді та обговоренні концепції відкритої стратегічної автономії (OSA) наступного дня, 6 жовтня.

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Як відомо, питання реформи Євросоюзу активно обговорюють на тлі підготовки до його розширення за рахунок держав Східної Європи та Західних Балкан.

12 експертів на прохання Франції та Німеччини, які вважаються найвпливовішими членами Євросоюзу, запропонували план структурної реформи об’єднання, аби воно було готове до прийняття нових держав у майбутньому.

Раніше європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї підтримав запропонований президентом Євроради Шарлем Мішелем графік прийому країн-кандидатів до ЄС до 2030 року.