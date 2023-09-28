В ЕС обсудят возможное расширение с 27 до 36 стран

В Евросоюзе допускают расширение с 27 до 36 стран-членов и начинают обсуждать необходимые для этого изменения в самом ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на анонс неформальной встречи министров, опубликованном председательствующей в Совете ЕС Испанией

Детали: Речь идет о министерской встрече 28-29 сентября в Мурсии для обсуждения общих вопросов и расширения ЕС. Она также станет определенным подготовительным этапом к встрече Европейского политического сообщества, запланированной на 5 октября в Гранаде, где вопрос расширения также будет одним из центральных.

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"Главный фокус неформальной министерской встречи в первый день, четверг 28 сентября – необходимость проводить внутреннюю подготовку к тому, что в ЕС может быть до 36 стран-членов, а также усиливать поддержку стран-кандидатов", – отмечают в анонсе. Сегодня членами Европейского Союза являются 27 государств.

Во время этой неформальной встречи запланированы несколько обсуждений под председательством еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархеи. Они будут посвящены влиянию будущего расширения на политики ЕС, концепции постепенной интеграции стран-кандидатов во время процесса вступления, институциональным реформам, которые нужны самому Евросоюзу для готовности к расширению.

Во время рабочего обеда министры сосредоточатся на подготовке встречи лидеров в Гранаде и обсуждении концепции открытой стратегической автономии (OSA) на следующий день, 6 октября.

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Как известно, вопрос реформы Евросоюза активно обсуждается на фоне подготовки к его расширению за счет государств Восточной Европы и Западных Балкан.

12 экспертов по просьбе Франции и Германии, которые считаются самыми влиятельными членами Евросоюза, предложили план структурной реформы объединения, чтобы оно было готово к принятию новых государств в будущем.

Ранее европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи поддержал предложенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем график приема стран-кандидатов в ЕС до 2030 года.