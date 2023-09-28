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Пентагон і Держдеп мають різні погляди на надання зброї Україні − ЗМІ

Четвер, 28 вересня 2023, 12:12
Пентагон і Держдеп мають різні погляди на надання зброї Україні − ЗМІ
Держсекретар США Ентоні Блінкен, президент США Джо Байден та глава Пентагону Ллойд Остін. Фото Getty Images

Міністерство оборони США та Державний департамент розходяться у поглядах щодо надання тієї чи іншої зброї для України, пише Politico із посиланням на неназваного посадовця.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова високопосадовця: "Держдеп дивиться на можливості, а Міноборони – на загрози. Представники Пентагону кажуть, що вони повинні зважувати усі "за" і "проти" кожного рішення щодо озброєнь, і що відповідальність за це лежить на них".

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Деталі: Таким чином, за його словами, при оцінці необхідності передачі озброєнь Києву Держдеп і Пентагон виходять з різних точок зору і рухаються з різною швидкістю.

У матеріалі йдеться, що ракети дальнього радіуса дії ATACMS, які президент Джо Байден погодився відправити в Україну минулого тижня після більш ніж річних дебатів, є свіжим прикладом того, як приймають рішення у Вашингтоні, адже Пентагон спочатку чинив опір їхній передачі, оскільки у власному арсеналі США не було жодної вільної ракети.

Неназвані американські посадовці сказали виданню, що керівництво Пентагону застосовує виважений підхід до оцінки потреб України на полі бою в контексті ширшого конфлікту.

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Зазначають, що наразі посадовці США все ще занепокоєні ескалацією конфлікту, але вони дедалі більше зосереджуються на тому, щоби Пентагон мав достатньо зброї на своїх складах для захисту від інших непередбачуваних ситуацій.

Передісторія:

  • Раніше повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення надати Україні далекобійні ракети ATACMS ще до візиту президента Володимира Зеленського до США, але вирішила не оголошувати про це публічно. За інформацією Financial Times, США надішлють ракети найближчим часом, спочатку в невеликих кількостях, зазначили джерела видання.
  • За даними NBC News, Байден повідомив Зеленському на зустрічі у Білому домі, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет ATACMS для допомоги у війні з Росією.
  • У Вашингтоні раніше пояснювали відмову передати далекобійні ракети тим, що у Штатів немає достатніх запасів цього озброєння. Інша причина, яка непублічно озвучувалась американськими посадовцями, – побоювання ескалації з боку Росії.

Теми: СШАдопомога Українізброя
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