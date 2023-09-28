Пентагон і Держдеп мають різні погляди на надання зброї Україні − ЗМІ

Міністерство оборони США та Державний департамент розходяться у поглядах щодо надання тієї чи іншої зброї для України, пише Politico із посиланням на неназваного посадовця.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова високопосадовця: "Держдеп дивиться на можливості, а Міноборони – на загрози. Представники Пентагону кажуть, що вони повинні зважувати усі "за" і "проти" кожного рішення щодо озброєнь, і що відповідальність за це лежить на них".

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Деталі: Таким чином, за його словами, при оцінці необхідності передачі озброєнь Києву Держдеп і Пентагон виходять з різних точок зору і рухаються з різною швидкістю.

У матеріалі йдеться, що ракети дальнього радіуса дії ATACMS, які президент Джо Байден погодився відправити в Україну минулого тижня після більш ніж річних дебатів, є свіжим прикладом того, як приймають рішення у Вашингтоні, адже Пентагон спочатку чинив опір їхній передачі, оскільки у власному арсеналі США не було жодної вільної ракети.

Неназвані американські посадовці сказали виданню, що керівництво Пентагону застосовує виважений підхід до оцінки потреб України на полі бою в контексті ширшого конфлікту.

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Зазначають, що наразі посадовці США все ще занепокоєні ескалацією конфлікту, але вони дедалі більше зосереджуються на тому, щоби Пентагон мав достатньо зброї на своїх складах для захисту від інших непередбачуваних ситуацій.

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