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Пентагон и Госдеп имеют разные взгляды на предоставление оружия Украине − СМИ

Четверг, 28 сентября 2023, 12:12
Пентагон и Госдеп имеют разные взгляды на предоставление оружия Украине − СМИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен, президент США Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин.Фото Getty Images

Министерство обороны США и Государственный департамент расходятся во взглядах относительно предоставления того или иного оружия для Украины, пишет Politico со ссылкой на неназванного чиновника.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь высокопоставленного чиновника: "Госдеп смотрит на возможности, а Минобороны − на угрозы. Представители Пентагона говорят, что они должны взвешивать все "за" и "против" каждого решения относительно вооружений, и что ответственность за это лежит на них".

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Детали: Таким образом, по его словам, при оценке необходимости передачи вооружений Киеву Госдеп и Пентагон исходят из разных точек зрения и движутся с разной скоростью.

В материале говорится, что ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, которые президент Джо Байден согласился отправить в Украину на прошлой неделе после более чем годовых дебатов, являются свежим примером того, как принимают решения в Вашингтоне, ведь Пентагон сначала сопротивлялся их передаче, поскольку в собственном арсенале США не было ни одной свободной ракеты.

Неназванные американские чиновники сказали изданию, что руководство Пентагона применяет взвешенный подход к оценке потребностей Украины на поле боя в контексте более широкого конфликта.

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Отмечается, что сейчас чиновники США все еще обеспокоены эскалацией конфликта, но они все больше сосредотачиваются на том, чтобы Пентагон имел достаточно оружия на своих складах для защиты от других непредвиденных ситуаций.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита президента Владимира Зеленского в США, но решила не объявлять об этом публично. По информации Financial Times, США пришлют ракеты в ближайшее время, сначала в небольших количествах, отметили источники издания.
  • По данным NBC News, Байден сообщил Зеленскому на встрече в Белом доме, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет ATACMS для помощи в войне с Россией.
  • В Вашингтоне ранее объясняли отказ передать дальнобойные ракеты тем, что у Штатов нет достаточных запасов этого вооружения. Другая причина, которая непублично озвучивалась американскими чиновниками, – опасения эскалации со стороны России.

Темы: СШАпомощь Украинеоружие
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