Пентагон и Госдеп имеют разные взгляды на предоставление оружия Украине − СМИ

Министерство обороны США и Государственный департамент расходятся во взглядах относительно предоставления того или иного оружия для Украины, пишет Politico со ссылкой на неназванного чиновника.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь высокопоставленного чиновника: "Госдеп смотрит на возможности, а Минобороны − на угрозы. Представители Пентагона говорят, что они должны взвешивать все "за" и "против" каждого решения относительно вооружений, и что ответственность за это лежит на них".

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Детали: Таким образом, по его словам, при оценке необходимости передачи вооружений Киеву Госдеп и Пентагон исходят из разных точек зрения и движутся с разной скоростью.

В материале говорится, что ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, которые президент Джо Байден согласился отправить в Украину на прошлой неделе после более чем годовых дебатов, являются свежим примером того, как принимают решения в Вашингтоне, ведь Пентагон сначала сопротивлялся их передаче, поскольку в собственном арсенале США не было ни одной свободной ракеты.

Неназванные американские чиновники сказали изданию, что руководство Пентагона применяет взвешенный подход к оценке потребностей Украины на поле боя в контексте более широкого конфликта.

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Отмечается, что сейчас чиновники США все еще обеспокоены эскалацией конфликта, но они все больше сосредотачиваются на том, чтобы Пентагон имел достаточно оружия на своих складах для защиты от других непредвиденных ситуаций.

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