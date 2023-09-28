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Міністр оборони Франції прибув до Києва

"Європейська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 12:56
Міністр оборони Франції прибув до Києва
Фото з соцмережі Х Посольства Франції

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню 28 вересня перебуває з візитом в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на посольстві Франції

Деталі: Лекорню почав візит в українській столиці 28 вересня у супроводі посла Франції Гаеля Вейсьєра.

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Дослівно посольство: "День розпочався з емоційної миті вшанування Героїв перед Стіною пам'яті полеглих за Україну".

Передісторія:

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  • Раніше стало відомо, що в Україну приїхав міністр оборони Британії Грант Шаппс та, ймовірно, все ще перебуває у Києві. В Офісі президента не уточнювали, коли саме відбулася його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
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Теми: ФранціяКиїв
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