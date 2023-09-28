Міністр оборони Франції прибув до Києва
Четвер, 28 вересня 2023, 12:56
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню 28 вересня перебуває з візитом в Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на посольстві Франції
Деталі: Лекорню почав візит в українській столиці 28 вересня у супроводі посла Франції Гаеля Вейсьєра.
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Visite ce jeudi 28 septembre du Ministre français des Armées, @SebLecornu à #Kyiv, accompagné de l'ambassadeur de 🇫🇷 en 🇺🇦 @GaelVeyssiere. La journée débute par un moment émouvant de recueillement devant le Mur des Héros. pic.twitter.com/x1rukj5mLm— La France en Ukraine 🇨🇵🇪🇺 (@FranceenUkraine) September 28, 2023
Дослівно посольство: "День розпочався з емоційної миті вшанування Героїв перед Стіною пам'яті полеглих за Україну".
Передісторія:
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