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Министр обороны Франции прибыл в Киев

"Европейская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 12:56
Министр обороны Франции прибыл в Киев
Фото из соцсети Х Посольства Франции

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню 28 сентября находится с визитом в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на посольство Франции

Детали: Лекорню начал визит в украинской столице 28 сентября в сопровождении посла Франции Гаэля Вейсьера.

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Дословно посольство: "День начался с эмоционального момента чествования Героев перед Стеной памяти павших за Украину".

Предыстория:

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  • Ранее стало известно, что в Украину приехал министр обороны Великобритании Грант Шаппс и, вероятно, все еще находится в Киеве. В Офисе президента не уточняли, когда именно состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Темы: ФранцияКиев
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