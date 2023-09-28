Министр обороны Франции прибыл в Киев
Четверг, 28 сентября 2023, 12:56
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню 28 сентября находится с визитом в Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на посольство Франции
Детали: Лекорню начал визит в украинской столице 28 сентября в сопровождении посла Франции Гаэля Вейсьера.
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Visite ce jeudi 28 septembre du Ministre français des Armées, @SebLecornu à #Kyiv, accompagné de l'ambassadeur de 🇫🇷 en 🇺🇦 @GaelVeyssiere. La journée débute par un moment émouvant de recueillement devant le Mur des Héros. pic.twitter.com/x1rukj5mLm— La France en Ukraine 🇨🇵🇪🇺 (@FranceenUkraine) September 28, 2023
Дословно посольство: "День начался с эмоционального момента чествования Героев перед Стеной памяти павших за Украину".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
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