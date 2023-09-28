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У Молдові виявили уламки ракети в озері

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 13:10
У Молдові виявили уламки ракети в озері
фото МВС Молдови

У Молдові в озері поблизу міста Аненій-Ной, що на південному сході країни за 35 км від Кишинева, виявили уламки ракети.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Молдови

Деталі: За даними молдовських правоохоронців, уламки виявили 27 вересня. МВС вжило спеціальних заходів для захисту озера Харбовець, після того, як в ньому виявили залишки ракети.

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Наразі доступ людей до цього району заборонений, поліція забезпечує охорону периметра. На місці працюють співробітники Нацполіції, екстрених служб, карабінери та прикордонники.

Також на місці присутні фахівці Bombteh з IGP. Вони аналізують оптимальне рішення для вилучення вибухівки, виходячи з гіпотези, що компонент з вибуховим матеріалом буде знайдений на дні озера.

Міністр внутрішніх справ країни Адріан Ефрос також є на місці події.

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В МВС уточнили, що небезпеки для населення немає, територія ізольована, а перші будинки розташовані на відстані 1 кілометра від небезпечної зони.

Що передувало: Місцеві жителі повідомили владі, що в озері поблизу вони помітили деякі компоненти, які могли походити від ракети, що, можливо, впала в цій місцевості. Влада підтвердила, що це уламки ракети, і фахівці визначать її тип і походження.

Передісторія:

  • Уламки ракет внаслідок російських ударів по Україні падають у Молдові не вперше. В понеділок співголова Об'єднаної контрольної комісії від невизнаного Придністров'я Олег Бєляков повідомив про падіння уламків ракети на території сепаратистського регіону Молдови у селі Кіцкани після ракетної атаки РФ на Одеську область.
  • Фрагменти російських дронів знаходили також у Румунії. Так, 13 вересня у прикордонному з Україною жудці (повіті) Тульча в Румунії знайшли нові уламки, схожі на фрагменти безпілотника, цього разу за 14 кілометрів від кордону.

Теми: Молдоваракетний ударвійна
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