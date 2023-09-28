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В Молдове обнаружили обломки ракеты в озере

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 13:10
В Молдове обнаружили обломки ракеты в озере
фото МВД Молдовы

В Молдове в озере вблизи города Анений-Ной, что на юго-востоке страны в 35 км от Кишинева, обнаружили обломки ракеты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство внутренних дел Молдовы

Детали: По данным молдовских правоохранителей, обломки обнаружили 27 сентября. МВД приняло специальные меры для защиты озера Харбовец, после того, как в нем обнаружили остатки ракеты.

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Сейчас доступ людей в этот район запрещен, полиция обеспечивает охрану периметра. На месте работают сотрудники Нацполиции, экстренных служб, карабинеры и пограничники.

Также на месте присутствуют специалисты Bombteh из IGP. Они анализируют оптимальное решение для извлечения взрывчатки, исходя из гипотезы, что компонент со взрывчатым материалом будет найден на дне озера.

Министр внутренних дел страны Адриан Эфрос также находится на месте происшествия.

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В МВД уточнили, что опасности для населения нет, территория изолирована, а первые дома расположены на расстоянии 1 километра от опасной зоны.

Что предшествовало: Местные жители сообщили властям, что в озере поблизости они заметили некоторые компоненты, которые могли происходить от ракеты, которая, возможно, упала в этой местности. Власти подтвердили, что это обломки ракеты, и специалисты определят ее тип и происхождение.

Предыстория:

  • Обломки ракет в результате российских ударов по Украине падают в Молдове не впервые. В понедельник сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от непризнанного Приднестровья Олег Беляков сообщил о падении обломков ракеты на территории сепаратистского региона Молдовы в селе Кицканы после ракетной атаки на Одесскую область.
  • Фрагменты российских дронов находили также в Румынии. Так, 13 сентября в приграничном с Украиной жудеце Тулча в Румынии нашли новые обломки, похожие на фрагменты беспилотника, на этот раз в 14 километрах от границы.

Темы: Молдоваракетный ударвойна
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