Військові розповіли, чим відрізняється "модернізований" Shahed-136 від старого "мопеда"

Центр досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ продемонстрував спроби російського ВПК "модифікувати" баражуючий боєприпас Shahed-136.

Джерело: "АрміяInform"

Пряма мова представника центру капітана Андрія Рудика: "Власне, вони всі ідентичні тим, які мав даний дрон-камікадзе в попередніх комплектаціях. За винятком двигуна. Щоправда, йдеться лише про зміну країни-виробника — можливості MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 такі ж самі, як і в попереднього Mado MD550".

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Деталі: За словами офіцера, серед так званих новинок, які дещо відрізняють старий "мопед" від нинішнього — це спосіб виготовлення корпусу. До літа 2023 року військовослужбовці Центру виявляли Shahed-136, який мав цільнолитий корпус. Тоді як "модифікація" має композитний фюзеляж. Також зазнало змін маркування — візуально спостерігається інший шрифт та серія. Цілком імовірно, що це може мати не скільки виробничий, скільки політичний момент, оскільки в обох випадках росіяни наносять маркування самостійно.

Окрім корпусу, змін зазнав його наповнювач. Якщо раніше використовувалися друковані "соти", то тепер — цілком щільний матеріал, схожий на монтажну піну.

Рудик зазначив: дослідження центру Генштабу показали, що функціонально обидва типи наповнювача не відрізняються. Військові припускають, що така заміна зумовлена прагненням зменшити витрати на виготовлення, так би мовити, зовнішньої оболонки баражуючого боєприпасу.

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Росіяни також вдалися до використання нового сервоприводу і, як вже згадувалося, двигуна. Така заміна не призвела до модернізації тактико-технічних характеристик Shahed-136.

фото Мілітарі Медіа Центр

"На перший погляд, ця трансформація має косметичний характер. Однак, вона може свідчити про прагнення росіян налагодити серійне виробництво даного БПЛА", – підсумував офіцер.