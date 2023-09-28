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Военные рассказали, чем отличается "модернизированный" Shahed-136 от старого "мопеда"

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 сентября 2023, 13:48
Военные рассказали, чем отличается модернизированный Shahed-136 от старого мопеда
фото - "АрміяInform"

Центр исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ продемонстрировал попытки российского ВПК "модифицировать" барражирующий боеприпас Shahed-136.

Источник: "АрміяInform"

Прямая речь представителя центра капитана Андрея Рудыка: "Собственно, они все идентичны тем, которые имел данный дрон-камикадзе в предыдущих комплектациях. За исключением двигателя. Правда, речь идет лишь об изменении страны-производителя - возможности MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 такие же, как и у предыдущего Mado MD550".

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Детали: По словам офицера, среди так называемых новинок, которые несколько отличают старый "мопед" от нынешнего - это способ изготовления корпуса. До лета 2023 года военнослужащие Центра обнаруживали Shahed-136, который имел цельнолитой корпус. Тогда как "модификация" имеет композитный фюзеляж. Также претерпела изменения маркировка - визуально наблюдается другой шрифт и серия. Вполне вероятно, что это может иметь не столько производственный, сколько политический момент, поскольку в обоих случаях россияне наносят маркировку самостоятельно.

Кроме корпуса, изменения претерпел его наполнитель. Если раньше использовались печатные "соты", то теперь - вполне плотный материал, похожий на монтажную пену.

Рудик отметил: исследования центра Генштаба показали, что функционально оба типа наполнителя не отличаются. Военные предполагают, что такая замена обусловлена стремлением уменьшить затраты на изготовление, так сказать, внешней оболочки барражирующего боеприпаса.

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Россияне также прибегли к использованию нового сервопривода и, как уже упоминалось, двигателя. Такая замена не привела к модернизации тактико-технических характеристик Shahed-136.

"На первый взгляд, эта трансформация носит косметический характер. Однако, она может свидетельствовать о стремлении россиян наладить серийное производство данного БПЛА", - подытожил офицер.

Темы: Шахед
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