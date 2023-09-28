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НАТО має рамкові контракти на боєприпаси на €2,4 млрд, у тому числі для України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 14:52
НАТО має рамкові контракти на боєприпаси на €2,4 млрд, у тому числі для України
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР НАТО ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ. ФОТО NATO.INT

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив про рамкові контракти на 2,4 млрд євро для виробництва боєприпасів – як для України, так і для поповнення запасів країн-членів.

Джерело: Столтенберг під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, "Європейська правда"

Деталі: Столтенберг нагадав, що у НАТО ще минулого року виникло розуміння необхідності поповнення запасів боєприпасів.

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У зв’язку з цим він згадав про зустріч у червні з представниками оборонної промисловості.

Пряма мова: "Немає оборони без промисловості. Зараз я можу підтвердити, що НАТО має рамкові контракти на виробництво основних боєприпасів на 2,4 млрд євро. З них 1 млрд – це вже укладені контракти. Йдеться про артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, протитанкову зброю, боєприпаси для основних бойових танків".

Більше деталей: За його словами, форум оборонних індустрій, який відбудеться завтра у Києві, може стати додатковою можливістю у контексті нарощення виробництва.

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Він також згадав про промисловий форум у Стокгольмі наступного тижня, який також стане додатковою можливістю.

Пряма мова: "Потрібні тверді контракти. Тому, що тоді будуть іти інвестиції і налагоджуватиметься виробництво".

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Теми: НАТОзброядопомога Україні
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