НАТО має рамкові контракти на боєприпаси на €2,4 млрд, у тому числі для України
Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив про рамкові контракти на 2,4 млрд євро для виробництва боєприпасів – як для України, так і для поповнення запасів країн-членів.
Джерело: Столтенберг під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, "Європейська правда"
Деталі: Столтенберг нагадав, що у НАТО ще минулого року виникло розуміння необхідності поповнення запасів боєприпасів.
У зв’язку з цим він згадав про зустріч у червні з представниками оборонної промисловості.
Пряма мова: "Немає оборони без промисловості. Зараз я можу підтвердити, що НАТО має рамкові контракти на виробництво основних боєприпасів на 2,4 млрд євро. З них 1 млрд – це вже укладені контракти. Йдеться про артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, протитанкову зброю, боєприпаси для основних бойових танків".
Більше деталей: За його словами, форум оборонних індустрій, який відбудеться завтра у Києві, може стати додатковою можливістю у контексті нарощення виробництва.
Він також згадав про промисловий форум у Стокгольмі наступного тижня, який також стане додатковою можливістю.
Пряма мова: "Потрібні тверді контракти. Тому, що тоді будуть іти інвестиції і налагоджуватиметься виробництво".
Що передувало:
- Напередодні посол США при НАТО заявила, що в Альянсі планують збільшити виробництво боєприпасів для України та країн-членів, які передали значну частку своїх озброєнь Києву.
- Перед цим президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС виконає свою обіцянку поставити Україні мільйон боєприпасів до 2024 року.