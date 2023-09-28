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НАТО имеет рамочные контракты на боеприпасы на €2,4 млрд, в том числе для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 14:52
НАТО имеет рамочные контракты на боеприпасы на €2,4 млрд, в том числе для Украины
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ НАТО ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ. ФОТО NATO.INT

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о рамочных контрактах на 2,4 млрд евро для производства боеприпасов - как для Украины, так и для пополнения запасов стран-членов.

Источник: Столтенберг во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, "Европейская правда"

Детали: Столтенберг напомнил, что в НАТО еще в прошлом году возникло понимание необходимости пополнения запасов боеприпасов.

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В связи с этим он вспомнил о встрече в июне с представителями оборонной промышленности.

Прямая речь: "Нет обороны без промышленности. Сейчас я могу подтвердить, что НАТО имеет рамочные контракты на производство основных боеприпасов на 2,4 млрд евро. Из них 1 млрд - это уже заключенные контракты. Речь идет об артиллерийских боеприпасах калибра 155 мм, противотанковом оружии, боеприпасах для основных боевых танков".

Больше деталей: По его словам, форум оборонных индустрий, который состоится завтра в Киеве, может стать дополнительной возможностью в контексте наращивания производства.

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Он также упомянул о промышленном форуме в Стокгольме на следующей неделе, который также станет дополнительной возможностью.

Прямая речь: "Нужны твердые контракты. Потому что тогда будут идти инвестиции и налаживаться производство".

Что предшествовало:

  • Накануне посол США при НАТО заявила, что в Альянсе планируют увеличить производство боеприпасов для Украины и стран-членов, которые передали значительную часть своих вооружений Киеву.
  • Перед этим президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выполнит свое обещание поставить Украине миллион боеприпасов до 2024 года.

Темы: НАТОоружиепомощь Украине
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