Єрмак написав про взяття в полон ворожої ДРГ, а потім видалив пост

скрін з відео в Telegram Єрмака

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади взяли в полон російську диверсійно-розвідувальну групу на запорізькому напрямку, однак потім видалив цей пост.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, Міноборони Росії, УП із посиланням на коментар 128-ї огшбр

Деталі: За словами Єрмака, диверсанти були одягнені в форму Збройних сил України, і їх взяли у полон бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у взаємодії з військовою розвідкою.

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Глава ОП опублікував відповідне відео.

Доповнено: Те саме відео зранку опублікувало Міноборони РФ в своїх соцмережах. Російське відомство стверджувало, що на ньому здаються в полон військовослужбовці ЗСУ.

УП звернулась за коментарем до 128-ї огшбр.

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128-а огшбр у відповідь повідомила УП, що "з’ясовує цю інформацію".

Єрмак згодом пост із відео видалив.