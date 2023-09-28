Єрмак написав про взяття в полон ворожої ДРГ, а потім видалив пост
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади взяли в полон російську диверсійно-розвідувальну групу на запорізькому напрямку, однак потім видалив цей пост.
Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, Міноборони Росії, УП із посиланням на коментар 128-ї огшбр
Деталі: За словами Єрмака, диверсанти були одягнені в форму Збройних сил України, і їх взяли у полон бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у взаємодії з військовою розвідкою.
Глава ОП опублікував відповідне відео.
Доповнено: Те саме відео зранку опублікувало Міноборони РФ в своїх соцмережах. Російське відомство стверджувало, що на ньому здаються в полон військовослужбовці ЗСУ.
УП звернулась за коментарем до 128-ї огшбр.
128-а огшбр у відповідь повідомила УП, що "з’ясовує цю інформацію".
Єрмак згодом пост із відео видалив.
Захисники взяли в полон російську ДРГ на запорізькому напрямку pic.twitter.com/f1maHdQssu— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) September 28, 2023