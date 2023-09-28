Ермак написал о взятии в плен вражеской ДРГ, а потом удалил пост
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады взяли в плен российскую диверсионно-разведывательную группу на запорожском направлении, однако затем удалил этот пост.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, Минобороны России, УП со ссылкой на комментарий 128-й огшбр
Детали: По словам Ермака, диверсанты были одеты в форму Вооруженных сил Украины, и их взяли в плен бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во взаимодействии с военной разведкой.
Глава ОП опубликовал соответствующее видео.
Дополнено: То же видео утром опубликовало Минобороны РФ в своих соцсетях. Российское ведомство утверждало, что на нем сдаются в плен военнослужащие ВСУ.
УП обратилась за комментарием к 128-й огшбр.
128-я огшбр в ответ сообщила УП, что "выясняет эту информацию".
Ермак позже пост с видео удалил.
Захисники взяли в полон російську ДРГ на запорізькому напрямку pic.twitter.com/f1maHdQssu— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) September 28, 2023