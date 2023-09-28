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Ермак написал о взятии в плен вражеской ДРГ, а потом удалил пост

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 28 сентября 2023, 15:17
Ермак написал о взятии в плен вражеской ДРГ, а потом удалил пост
скрин с видео в Telegram Ермака

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады взяли в плен российскую диверсионно-разведывательную группу на запорожском направлении, однако затем удалил этот пост.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, Минобороны России, УП со ссылкой на комментарий 128-й огшбр 

Детали: По словам Ермака, диверсанты были одеты в форму Вооруженных сил Украины, и их взяли в плен бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во взаимодействии с военной разведкой.

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Глава ОП опубликовал соответствующее видео.

Дополнено: То же видео утром опубликовало Минобороны РФ в своих соцсетях. Российское ведомство утверждало, что на нем сдаются в плен военнослужащие ВСУ.

УП обратилась за комментарием к 128-й огшбр.

ВИДЕО ДНЯ

128-я огшбр в ответ сообщила УП, что "выясняет эту информацию".

Ермак позже пост с видео удалил.

 

УП, обновлено
Темы: Офис президентаВооруженные силыдиверсантывойна
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