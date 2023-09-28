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Росіяни втретє за два дні обстріляли Костянтинівку: троє поранених

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 28 вересня 2023, 15:41
Росіяни втретє за два дні обстріляли Костянтинівку: троє поранених
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Вдень 28 вересня російські військові завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого дістали поранення троє людей.

Джерело: Суспільне із посиланням на коментар начальника Костянтинівської МВА Олексія Рослова

Пряма мова: "О 12:50 був один приліт по приватному сектору Костянтинівки. Попередньо внаслідок обстрілу поранення дістали троє людей, один з них у важкому стані".

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Деталі: За його словами, ворог атакував той самий район, що й вночі та учора вдень. Кількість пошкоджених будинків наразі невідома. Тип зброї встановлюють.

Що передувало:

  • Суспільне повідомляє, що це третій обстріл Костянтинівки за останні дві доби. У середу о 04:10 РФ скинула на місто авіабомбу КАБ-500. Таку саму бомбу скинули на Костянтинівку вдень 27 вересня.

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Теми: Донецька областьКостянтинівкаобстрілжертви
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