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Россияне в третий раз за два дня обстреляли Константиновку: трое раненых

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 28 сентября 2023, 15:41
Россияне в третий раз за два дня обстреляли Константиновку: трое раненых
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Днем 28 сентября российские военные нанесли удар по городу Константиновка Донецкой области, в результате чего получили ранения три человека.

Источник: Суспильне со ссылкой на комментарий начальника Константиновской МВА Алексея Рослова

Прямая речь: "В 12:50 был один прилет по частному сектору Константиновки. Предварительно в результате обстрела ранения получили три человека, один из них в тяжелом состоянии".

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Детали: По его словам, враг атаковал тот же район, что и ночью и вчера днем. Количество поврежденных домов пока неизвестно. Тип оружия устанавливают.

Что предшествовало:

  • Суспильне сообщает, что это третий обстрел Константиновки за последние двое суток. В среду в 04:10 РФ сбросила на город авиабомбу КАБ-500. Такую же бомбу сбросили на Константиновку днем 27 сентября.

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Темы: Донецкая областьКонстантиновкаобстрелжертвы
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