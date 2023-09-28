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Блінкен зіграв на гітарі й заспівав блюз заради "музичної дипломатії"

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 15:57
Блінкен зіграв на гітарі й заспівав блюз заради музичної дипломатії
Ентоні Блінкен грав із ансамблем блюз Hoochie Coochie Man, скриншот відео з його Twitter (X)

Державний секретар США Ентоні Блінкен вийшов на сцену як фронтмен музичного ансамблю, презентуючи нову ініціативу "музичної дипломатії".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Держдеп США запустив нову ініціативу культурної дипломатії, яку назвали Global Music Diplomacy Initiative. 

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У рамках презентації держсекретар Ентоні Блінкен вийшов на сцену як гітарист і вокаліст та виконав з ансамблем блюзовий стандарт Hoochie Coochie Man, який у 50-х роках вперше виконав у записі Мадді Вотерс.

Блінкен згадував в описі про себе в соцмережах, що є гітаристом-аматором, проте це чи не перша його публічна поява одночасно в ролі музиканта і топ-посадовця.

Відео виступу зібрало тисячі вподобань, поширень і коментарів. 

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Ініціативу задумали для використання музики як інструменту дипломатії "для просування миру і демократії та підтримки ширших цілей політики США".

Дослівно Держдеп: "Метою ініціативи є використання можливостей державно-приватного партнерства для створення музичної екосистеми, що сприяє розвитку економічної рівності та креативної економіки, створює можливості і забезпечує доступ до освіти".

Деталі: У рамках ініціативи хочуть сприяти включенню американської музики та пісень у навчальні програми в різних країнах світу у рамках вивчення англійської мови. 

Також запускають менторську програму American Music Mentorship Program, яка уможливить приїзд артистів середнього рівня до США для того, щоб налагоджувати зв’язки і отримувати консультації фахівців щодо подальшого розвитку. Перший етап програми відбудеться восени 2024 року. 

Один із проєктів від American Music Abroad Academy Cleveland спрямований на професійних молодих музикантів родом з України, щоб організувати їм обмін досвідом з колегами з усього світу і консультації американських фахівців, у тому числі щодо збереження культурної ідентичності через музику.  

Крім того, у співпраці програми академічних обмінів Фулбрайт і Центру виконавського мистецтва ім. Джона Кеннеді запускають стипендію для іноземних науковців на перетині, які зацікавлені досліджувати, як різні види мистецтва впливають на здоров’я і добробут людства. Конкурс на стипендію відбудеться цієї осені. 

Теми: БлінкенСШАдипломатичні відносини
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