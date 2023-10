Блінкен зіграв на гітарі й заспівав блюз заради "музичної дипломатії"

Державний секретар США Ентоні Блінкен вийшов на сцену як фронтмен музичного ансамблю, презентуючи нову ініціативу "музичної дипломатії".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Держдеп США запустив нову ініціативу культурної дипломатії, яку назвали Global Music Diplomacy Initiative.

Реклама:

У рамках презентації держсекретар Ентоні Блінкен вийшов на сцену як гітарист і вокаліст та виконав з ансамблем блюзовий стандарт Hoochie Coochie Man, який у 50-х роках вперше виконав у записі Мадді Вотерс.

Блінкен згадував в описі про себе в соцмережах, що є гітаристом-аматором, проте це чи не перша його публічна поява одночасно в ролі музиканта і топ-посадовця.

Відео виступу зібрало тисячі вподобань, поширень і коментарів.

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK