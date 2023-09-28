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Блинкен сыграл на гитаре и спел блюз ради "музыкальной дипломатии"

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 15:57
Блинкен сыграл на гитаре и спел блюз ради музыкальной дипломатии
Энтони Блинкен играл с ансамблем блюз Hoochie Coochie Man, скриншот видео из его Twitter (X)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен вышел на сцену как фронтмен музыкального ансамбля, представляя новую инициативу "музыкальной дипломатии".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Госдеп США запустил новую инициативу культурной дипломатии, которую назвали Global Music Diplomacy Initiative.

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В рамках презентации госсекретарь Энтони Блинкен вышел на сцену как гитарист и вокалист и исполнил с ансамблем блюзовый стандарт Hoochie Coochie Man, который в 1950-х годах впервые записал Мадди Уотерс.

Блинкен упоминал в описании о себе в соцсетях, что является гитаристом-любителем, однако это едва ли не первое его публичное появление одновременно в роли музыканта и топ-чиновника.

Инициативу задумали для использования музыки как инструмента дипломатии "для продвижения мира и демократии и поддержки более широких целей политики США".

Дословно Госдеп: "Целью инициативы является использование возможностей государственно-частного партнерства для создания музыкальной экосистемы, что способствует развитию экономического равенства и креативной экономики, создает возможности и обеспечивает доступ к образованию".

Детали: В рамках инициативы хотят способствовать включению американской музыки и песен в учебные программы в разных странах мира в рамках изучения английского языка.

Также запускают менторскую программу American Music Mentorship Program, которая сделает возможным приезд артистов среднего уровня в США для того, чтобы налаживать связи и получать консультации специалистов по дальнейшему развитию. Первый этап программы состоится осенью 2024 года.

Один из проектов от American Music Abroad Academy Cleveland направлен на профессиональных молодых музыкантов родом из Украины, чтобы организовать им обмен опытом с коллегами со всего мира и консультации американских специалистов, в том числе по сохранению культурной идентичности через музыку.

Кроме того, в сотрудничестве программы академических обменов Фулбрайт и Центра исполнительского искусства им. Джона Кеннеди запускают стипендию для иностранных ученых на пересечении, которые заинтересованы исследовать, как различные виды искусства влияют на здоровье и благосостояние человечества. Конкурс на стипендию состоится этой осенью.

Темы: БлинкенСШАдипломатические отношения
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