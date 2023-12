Блинкен сыграл на гитаре и спел блюз ради "музыкальной дипломатии"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен вышел на сцену как фронтмен музыкального ансамбля, представляя новую инициативу "музыкальной дипломатии".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Госдеп США запустил новую инициативу культурной дипломатии, которую назвали Global Music Diplomacy Initiative.

В рамках презентации госсекретарь Энтони Блинкен вышел на сцену как гитарист и вокалист и исполнил с ансамблем блюзовый стандарт Hoochie Coochie Man, который в 1950-х годах впервые записал Мадди Уотерс.

Блинкен упоминал в описании о себе в соцсетях, что является гитаристом-любителем, однако это едва ли не первое его публичное появление одновременно в роли музыканта и топ-чиновника.

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK