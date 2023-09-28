Фішингові сall-центри у Києві ошукали іноземців на мільйони гривень

Столичні правоохоронці спільно з чеськими колегами викрили злочинну організацію, учасники якої ошукали громадян ЄС на десятки мільйонів гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура, Нацполіція

Деталі: За даними слідства, злочинна організація діяла на території України з 2021 року. Їі учасники використовували "фішинг" та привласнювали кошти з рахунків громадян Чехії, Польщі й інших країн ЄС.

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Лише з лютого 2023 року організатори з використанням платіжних систем, криптогаманців та незаконних обмінних пунктів отримали майже 1 мільйон доларів США прибутків.

З метою масштабування злочинної діяльності та конспірації організатори залучали учасників найчисельнішої низової ланки – "воркерів" через закритий Телеграм-канал.

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Слідство встановило, що спритники залучили до протиправної діяльності понад 40 осіб у різних регіонах України. При цьому кожен із членів організації мав чітко визначений перелік обов’язків.

Так звані "кодери", тобто спеціалісти з написання комп’ютерних програм, створили, оновлювали, підтримували та удосконалювали роботу телеграм-ботів та фішингових ресурсів, а також забезпечували анонімність спільників в інтернеті, надавали консультації щодо маскування злочинної діяльності.

Своїх потенційних жертв оператори "сall-центрів" знаходили на чеських торгівельних інтернет-майданчиках.

Із ввикористанням методів соціальної інженерії та заздалегідь розробленим "сценаріям спілкування", аферисти переконували своїх співрозмовників перейти за фішинговими посиланнями для оплати товарів чи послуг.

Після того, як люди вводили платіжні дані, інформація ставала відомою фігурантам. Члени угруповання, так звані "вбівери", виводили гроші з рахунків власників на підконтрольні банківські картки або за допомогою "кодерів" конвертували їх у криптовалюту.

У подальшому організатор займався розподілом привласнених коштів, частину з яких витрачав на забезпечення функціонування "сall-центрів".

фото поліції

27 вересня правоохоронці провели 29 одночасних обшуків в офісах угруповання, за адресами проживання учасників схеми у м. Києві, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській та Чернігівській областях. Під час обшуків було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, 6 автомобілів, 75 тис доларів США та інші речові докази, що свідчать про злочинну діяльність.

За результатами слідчих дій трьох організаторів та п’ятьох виконавців затримали.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають заходи щодо встановлення інших учасників угруповання для притягнення їх до відповідальності.