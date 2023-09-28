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Фишинговые сall-центры в Киеве обманули иностранцев на миллионы гривен

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 сентября 2023, 16:33
Фишинговые сall-центры в Киеве обманули иностранцев на миллионы гривен
фото полиции

Столичные правоохранители совместно с чешскими коллегами разоблачили преступную организацию, участники которой обманули граждан ЕС на десятки миллионов гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура, Нацполиция

Детали: По данным следствия, преступная организация действовала на территории Украины с 2021 года. Ее участники использовали "фишинг" и присваивали средства со счетов граждан Чехии, Польши и других стран ЕС.

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Только с февраля 2023 года организаторы с использованием платежных систем, криптокошельков и незаконных обменных пунктов получили почти 1 миллион долларов США доходов.

С целью масштабирования преступной деятельности и конспирации организаторы привлекали участников многочисленного низового звена - "воркеров" через закрытый Телеграмм-канал.

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Следствие установило, что ловкачи привлекли к противоправной деятельности более 40 человек в разных регионах Украины. При этом каждый из членов организации имел четко определенный перечень обязанностей.

Так называемые "кодеры", то есть специалисты по написанию компьютерных программ, создали, обновляли, поддерживали и совершенствовали работу телеграмм-ботов и фишинговых ресурсов, а также обеспечивали анонимность сообщников в интернете, предоставляли консультации по маскировке преступной деятельности.

Своих потенциальных жертв операторы "саІІ-центров" находили на чешских торговых интернет-площадках.

С использованием методов социальной инженерии и заранее разработанным "сценариям общения", аферисты убеждали своих собеседников перейти по фишинговым ссылкам для оплаты товаров или услуг.

После того, как люди вводили платежные данные, информация становилась известной фигурантам. Члены группировки, так называемые "вбиверы", выводили деньги со счетов владельцев на подконтрольные банковские карты или с помощью "кодеров" конвертировали их в криптовалюту.

В дальнейшем организатор занимался распределением присвоенных средств, часть из которых тратил на обеспечение функционирования "саІІ-центров".

 
фото полиции

27 сентября правоохранители провели 29 одновременных обысков в офисах группировки, по адресам проживания участников схемы в г. Киеве, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской и Черниговской областях. Во время обысков была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, 6 автомобилей, 75 тыс долларов США и другие вещественные доказательства, свидетельствующие о преступной деятельности.

По результатам следственных действий трех организаторов и пятерых исполнителей задержали.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются мероприятия по установлению других участников группировки для привлечения их к ответственности.

Темы: Киевмошенничествопрокуратураполиция
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