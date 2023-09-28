Польща офіційно заявила, що у Пшеводуві в 2022 році впала українська ракета

В уряді Польщі офіційно заявили, що у прикордонному селі Пшеводув у листопаді 2022 року, згідно з висновками польських експертів, впала українська ракета радянського або російського виробництва.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву польського міністра юстиції Збігнєв Зьобро, якого цитує Onet.

Деталі: "Розслідування, проведене польською прокуратурою, завершилося висновком, який категорично вказує на те, що ця ракета була українською – ще радянського, російського виробництва. Що стосується місця запуску і приналежності до конкретного військового угруповання, то це була українська ракета", – сказав польський міністр.

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Міністр також вказав, що "шкодує" через, як він стверджує, відсутність співпраці з боку української сторони у розслідуванні цього інциденту.

Зьобро вважає, що рішення не співпрацювати з Польщею було ухвалене "на високому політичному рівні української держави".

Перед цим ЗМІ у Польщі опублікували висновок польських експертів, згідно з якими ракета, яка впала у Пшеводуві, внаслідок чого загинули двоє осіб, була випущена силами української ППО.

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Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада минулого року назвав вибух нещасним випадком.

Також він заявляв, що розуміє президента України Володимира Зеленського, який висловив переконання, що ракета була саме російською.