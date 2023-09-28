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Польша официально заявила, что в Пшеводуве в 2022 году упала украинская ракета

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 16:54
Польша официально заявила, что в Пшеводуве в 2022 году упала украинская ракета
ФОТО: TWITTER.COM/WOLSKI_JAROS

В правительстве Польши официально заявили, что в приграничном селе Пшеводув в ноябре 2022 года, согласно выводам польских экспертов, упала украинская ракета советского или российского производства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление польского министра юстиции Збигнева Зебро, которого цитирует Onet.

Детали: "Расследование, проведенное польской прокуратурой, завершилось выводом, который категорически указывает на то, что эта ракета была украинской – еще советского, российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета", – сказал польский министр.

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Министр также указал, что "сожалеет" из-за, как он утверждает, отсутствия сотрудничества со стороны украинской стороны в расследовании этого инцидента.

Зебро считает, что решение не сотрудничать с Польшей было принято "на высоком политическом уровне украинского государства".

Перед этим СМИ в Польше опубликовали заключение польских экспертов, согласно которым ракета, которая упала в Пшеводуве, в результате чего погибли два человека, была выпущена силами украинской ПВО.

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Напомним, президент Польши Анджей Дуда 16 ноября назвал произошедшее несчастным случаем.

Также он заявил, что понимает президента Украины Владимира Зеленского, который выразил убеждение, что ракета была именно российской.

Темы: ПольшаУкраина
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