Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 18:46
Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року
УКРАЇНСЬКА БІЖЕНКА У ПОЛЬЩІ, ФОТО NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Рада ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС

Деталі: "Щоб забезпечити певність для понад 4 мільйонів українських біженців, які зараз проживають в ЄС, Рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, які втікають від агресійної війни Росії проти України", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Реклама:

"ЄС підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно. Продовження статусу захисту дає впевненість більш ніж 4 мільйонам біженців, які знайшли безпечний притулок в ЄС", – заявив іспанський міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка Гомес, чия країна зараз головує в Раді ЄС.

Після сьогоднішньої політичної домовленості Рада ЄС повинна буде офіційно прийняти рішення про продовження тимчасового захисту. Це станеться після того, як буде проведено юридичні процедури та переклад усіма мовами ЄС.

Механізм тимчасового захисту був активований 4 березня 2022 року і автоматично продовжений на один рік.

ВІДЕО ДНЯ

Європейська комісія 19 вересня запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які втекли від агресії Росії проти України.

ЗМІ повідомляли, що Польща висувала певні заперечення щодо продовження тимчасового захисту. Варшава вимагала збільшення фінансування від ЄС на утримання біженців. Однак продовження дії механізму вимагає одноголосного голосування, тож ветувати рішення було неможливо.

Теми: біженціЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

відеоУ центрі Києва сталася бійка за участю нардепів: поліція проводить перевірку

Усі новини...
біженці
Reuters: уряд Німеччини вдвічі скоротить фінансування допомоги біженцям
Більше половини українських біженців у Чехії стикалися з агресією
До Вірменії прибули перші дві тисячі біженців з Карабаху
Останні новини
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і дружина військового, якого перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
22:39
УточненоПоліція уточнила, що троє людей після удару по селу Гроза вважаються зниклими безвісти
Усі новини...
Реклама: