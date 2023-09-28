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Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 18:46
Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року
УКРАЇНСЬКА БІЖЕНКА У ПОЛЬЩІ, ФОТО NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Рада ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС

Деталі: "Щоб забезпечити певність для понад 4 мільйонів українських біженців, які зараз проживають в ЄС, Рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, які втікають від агресійної війни Росії проти України", – йдеться у повідомленні пресслужби.

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"ЄС підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно. Продовження статусу захисту дає впевненість більш ніж 4 мільйонам біженців, які знайшли безпечний притулок в ЄС", – заявив іспанський міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка Гомес, чия країна зараз головує в Раді ЄС.

Після сьогоднішньої політичної домовленості Рада ЄС повинна буде офіційно прийняти рішення про продовження тимчасового захисту. Це станеться після того, як буде проведено юридичні процедури та переклад усіма мовами ЄС.

Механізм тимчасового захисту був активований 4 березня 2022 року і автоматично продовжений на один рік.

ВІДЕО ДНЯ

Європейська комісія 19 вересня запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які втекли від агресії Росії проти України.

ЗМІ повідомляли, що Польща висувала певні заперечення щодо продовження тимчасового захисту. Варшава вимагала збільшення фінансування від ЄС на утримання біженців. Однак продовження дії механізму вимагає одноголосного голосування, тож ветувати рішення було неможливо.

Теми: біженціЄС
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