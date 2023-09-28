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Совет ЕС продлил временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 18:46
Совет ЕС продлил временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года
УКРАИНСКАЯ БЕЖЕНКА В ПОЛЬШЕ, ФОТО NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Рада ЕС на уровне министров внутренних дел договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС

Детали: "Чтобы обеспечить определенность более 4 миллионам украинских беженцев, которые сейчас проживают в ЕС, Рада согласилась продлить временную защиту для людей, которые убегают от агрессионной войны России против Украины", – говорится в сообщении пресс-службы.

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"ЕС будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется. Продление статуса защиты дает уверенность более чем 4 миллионам беженцев, которые нашли безопасное убежище в ЕС", – заявил испанский министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка Гомес, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС.

После сегодняшней политической договоренности Совет ЕС должен будет официально принять решение о продлении временной защиты. Это произойдет после того, как будут проведены юридические процедуры и перевод на все языки ЕС.

Механизм временной защиты был активирован 4 марта 2022 года и автоматически продлен на один год.

ВИДЕО ДНЯ

Европейская комиссия 19 сентября предложила продлить временную защиту для украинцев.

СМИ сообщали, что Польша выдвигала определенные возражения по продолжению временной защиты. Варшава потребовала увеличения финансирования от ЕС на содержание беженцев. Однако продолжение действия механизма требует единогласного голосования, и ветировать решение было невозможно

Темы: беженцыЕС
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