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Прикордоннника Мула перевели з начальників на адмінпосаду до Києва – джерела

"Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 18:55
Прикордоннника Мула перевели з начальників на адмінпосаду до Києва – джерела
Сергій Мул. ФОТО: FACEBOOK ПІВДЕННОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС УКРАЇНИ

Генерал-майора Сергія Мула звільнили з посади начальника Південного регіонального управління Державної прикордонної служби і дали посаду в Адміністрації ДПСУ.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: "Українська правда" отримала скрин документа, яким очільник МВС Ігор Клименко погодив відповідне переведення.

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Згідно з ним, Мул займатиме посаду заступника директора Департаменту організації роботи, планування та контролю ДПСУ.

За наявною в УП інформацією, відповідний документ про переведення Мула з Південного регіонального управління в Київ є і в Адміністрації прикордонної служби.

Що передувало: "Українська правда" опублікувала відео спілкування генерал-майора Мула з працівниками патрульної поліції, які 14 листопада 2022 року зупинили його на дорозі.

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Правоохоронці намагалися скласти протокол про адміністративне правопорушення та пропонували Мулу пройти тест на наявність алкоголю в організмі через ознаки алкогольного сп'яніння. Прикордонник звертається до поліцейського фразою "Принциповий? Ризикуйте!".

Прізвище Мула набуло відомості в січні 2023 року, коли стався скандал з його підлеглою. Пресофіцер Південного управління прикордонної служби під час повномасштабного вторгнення поїхала в Париж зустрічати Новий рік.

Теми: Прикордонна служба
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