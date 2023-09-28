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Пограничника Мула перевели из начальников на админдолжность в Киев – источники

"Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 18:55
Пограничника Мула перевели из начальников на админдолжность в Киев – источники
Сергей Мул. ФОТО: FACEBOOK ЮЖНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГПС УКРАИНЫ

Генерал-майора Сергея Мула уволили с должности начальника Южного регионального управления Государственной пограничной службы и дали должность в Администрации ГПСУ.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: "Украинская правда" получила скрин документа, которым глава МВД Игорь Клименко согласовал соответствующий перевод.

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Согласно ему, Мул будет занимать должность заместителя директора Департамента организации работы, планирования и контроля ГПСУ.

По имеющейся в УП информации, соответствующий документ о переводе Мула из Южного регионального управления в Киев есть и в Администрации пограничной службы.

Что предшествовало: "Украинская правда" опубликовала видео общения генерал-майора Мула с сотрудниками патрульной полиции, которые 14 ноября 2022 года остановили его на дороге.

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Правоохранители пытались составить протокол об административном правонарушении и предлагали Мулу пройти тест на наличие алкоголя в организме из-за признаков алкогольного опьянения. Пограничник обращается к полицейскому фразой "Принципиальный? Рискуйте!".

Фамилия Мула приобрела известность в январе 2023 года, когда произошел скандал с его подчиненной. Пресс-офицер Южного управления пограничной службы во время полномасштабного вторжения поехала в Париж встречать Новый год.

Темы: Пограничная служба
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