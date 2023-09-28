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Росія обстріляла житловий квартал Херсона, загинуло троє жінок

Тетяна ОлійникЧетвер, 28 вересня 2023, 19:15

Російська артилерія 28 вересня вдарила по житловому кварталу в Херсоні, троє жінок загинули.

Джерело: Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Херсонська обласна прокуратура 

Пряма мова: "Загинули три жінки, які в цей час перебували на вулиці. Щодня під ворожими обстрілами. Лише за минулу добу окупанти вдарили по Херсонському району 10 разів із артилерії".

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Доповнено о 20:18: У прокуратурі Херсонщини повідомили, що на вулицю, де були жінки прилетів артилерійський снаряд. Поблизу місця події евакуювали двох малолітніх дітей. З ними працює психолог. 

Теми: Херсонобстрілвійна
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