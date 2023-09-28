Россия обстреляла жилой квартал Херсона, погибли три женщины

Российская артиллерия 28 сентября ударила по жилому кварталу в Херсоне, три женщины погибли.

Источник: Министр внутренних дел Игорь Клименко, Херсонская областная прокуратура

Прямая речь: "Погибли три женщины, которые в это время находились на улице. Каждый день под вражескими обстрелами. Только за минувшие сутки кафиры ударили по Херсонскому району 10 раз из артиллерии".

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Дополнено в 20:18: В прокуратуре Херсонской области сообщили, что на улицу, где были женщины, прилетел артиллерийский снаряд. Вблизи места происшествия эвакуировали двоих малолетних детей. С ними работает психолог.