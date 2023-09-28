Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посол Угорщини вручив вірчі грамоти Лукашенку

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 19:33
Посол Угорщини вручив вірчі грамоти Лукашенку
ФОТО: БЕЛТА

Новий посол Угорщини Зіта Ілона Бенчик стала першим із 2020 року послом держави ЄС, яка вручила вірчі грамоти білоруському диктатору Александру Лукашенко.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на білоруське провладне інформагентство БелТА

Деталі: Разом із Угорщиною Лукашенко прийняв вірчі грамоти послів ще 10 країн – Казахстану, Єгипту, Зімбабве, Екваторіальної Гвінеї, Анголи, Уганди, Камбоджі, Філіппін, Йорданії та Колумбії.

Реклама:

Під час прийняття вірчих грамот від угорського посла самопроголошений білоруський президент заявив, що "Угорщина є давнім і надійним другом Білорусі, відносини з яким, пройшовши випробування часом, вибудовуються на прагматичній і взаємоповажній основі".

"Готові до продовження діалогу з Угорщиною з метою деескалації напруженості в регіоні шляхом розв'язання спірних питань тільки мирними переговорами", – цитує Лукашенка БелТА.

Раніше у вересні Зіта Ілона Бенчик вручила копії вірчих грамот міністру закордонних справ Білорусі Сергєю Алейнику, що для держави-члена ЄС також сталось уперше з 2020 року.

ВІДЕО ДНЯ

Будапешт залишається одним із небагатьох на Заході, хто офіційно контактує з режимом Лукашенка. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідував Білорусь у лютому 2023 року.

Теми: УгорщинаБілорусьЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Угорщина
В Угорщині ув'язнили українського капітана судна після смертельної аварії на Дунаї
Орбан знову пригрозив Україні через права угорської меншини
Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту зерна
Останні новини
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
Усі новини...
Реклама: