Посол Угорщини вручив вірчі грамоти Лукашенку

Новий посол Угорщини Зіта Ілона Бенчик стала першим із 2020 року послом держави ЄС, яка вручила вірчі грамоти білоруському диктатору Александру Лукашенко.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на білоруське провладне інформагентство БелТА

Деталі: Разом із Угорщиною Лукашенко прийняв вірчі грамоти послів ще 10 країн – Казахстану, Єгипту, Зімбабве, Екваторіальної Гвінеї, Анголи, Уганди, Камбоджі, Філіппін, Йорданії та Колумбії.

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Під час прийняття вірчих грамот від угорського посла самопроголошений білоруський президент заявив, що "Угорщина є давнім і надійним другом Білорусі, відносини з яким, пройшовши випробування часом, вибудовуються на прагматичній і взаємоповажній основі".

"Готові до продовження діалогу з Угорщиною з метою деескалації напруженості в регіоні шляхом розв'язання спірних питань тільки мирними переговорами", – цитує Лукашенка БелТА.

Раніше у вересні Зіта Ілона Бенчик вручила копії вірчих грамот міністру закордонних справ Білорусі Сергєю Алейнику, що для держави-члена ЄС також сталось уперше з 2020 року.

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Будапешт залишається одним із небагатьох на Заході, хто офіційно контактує з режимом Лукашенка. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідував Білорусь у лютому 2023 року.