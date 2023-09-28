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Посол Венгрии вручил верительные грамоты Лукашенко

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 19:33
Посол Венгрии вручил верительные грамоты Лукашенко
ФОТО: БЕЛТА

Белорусский диктатор Александр Лукашенко в четверг принял верительные грамоты от нового посла Венгрии Зиты Илоны Бенчик – она стала первым с 2020 года послом государства ЕС, которая это сделала.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на белорусское провластное информагентство БелТА

Детали: Вместе с Венгрией Лукашенко принял верительные грамоты послов еще 10 стран – Казахстана, Египта, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Анголы, Уганды, Камбоджи, Филиппин, Иордании и Колумбии.

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Во время принятия верительных грамот от венгерского посла самопровозглашенный белорусский президент заявил, что "Венгрия является давним и надежным другом Беларуси, отношения с которым, пройдя испытание временем, выстраиваются на прагматичной и взаимоуважительной основе".

"Готовы к продолжению диалога с Венгрией с целью деэскалации напряженности в регионе путем решения спорных вопросов только мирными переговорами", – цитирует Лукашенко БелТА.

Ранее в сентябре Зита Илона Бенчик вручила копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Сергею Алейнику, что для государства-члена ЕС также произошло впервые с 2020 года.

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Будапешт остается одним из немногих на Западе, кто официально контактирует с режимом Лукашенко. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посещал Беларусь в феврале 2023 года.

Темы: ВенгрияБеларусьЛукашенко
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