Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посол Венгрии вручил верительные грамоты Лукашенко

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 19:33
Посол Венгрии вручил верительные грамоты Лукашенко
ФОТО: БЕЛТА

Белорусский диктатор Александр Лукашенко в четверг принял верительные грамоты от нового посла Венгрии Зиты Илоны Бенчик – она стала первым с 2020 года послом государства ЕС, которая это сделала.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на белорусское провластное информагентство БелТА

Детали: Вместе с Венгрией Лукашенко принял верительные грамоты послов еще 10 стран – Казахстана, Египта, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Анголы, Уганды, Камбоджи, Филиппин, Иордании и Колумбии.

Реклама:

Во время принятия верительных грамот от венгерского посла самопровозглашенный белорусский президент заявил, что "Венгрия является давним и надежным другом Беларуси, отношения с которым, пройдя испытание временем, выстраиваются на прагматичной и взаимоуважительной основе".

"Готовы к продолжению диалога с Венгрией с целью деэскалации напряженности в регионе путем решения спорных вопросов только мирными переговорами", – цитирует Лукашенко БелТА.

Ранее в сентябре Зита Илона Бенчик вручила копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Сергею Алейнику, что для государства-члена ЕС также произошло впервые с 2020 года.

ВИДЕО ДНЯ

Будапешт остается одним из немногих на Западе, кто официально контактирует с режимом Лукашенко. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посещал Беларусь в феврале 2023 года.

Темы: ВенгрияБеларусьЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Венгрия
В Венгрии посадили украинского капитана судна после смертельной аварии на Дунае
Орбан снова пригрозил Украине из-за прав венгерского меньшинства
Шмыгаль предложил Польше, Венгрии и Словакии компромисс по экспорту зерна
Последние новости
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
Все новости...
Реклама: