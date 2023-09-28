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Російські війська знову вдарили по Донеччині: 2 загиблих, 6 поранених цивільних

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 вересня 2023, 19:39
Російські війська знову вдарили по Донеччині: 2 загиблих, 6 поранених цивільних
фото прокуратури

Російські війська атакували Красногорівку й Костянтинівку Донецької області: вбили двох та поранили 6 мирних мешканців.

Джерело: прокуратура Донецької області

Деталі: За даними слідства, 28 вересня о 12:00 окупанти вдарили, ймовірно, зі ствольної артилерії 152-го калібру по Красногорівці. Від ворожих снарядів загинули чоловіки 47 й 54 років. Дві жінки 45 та 61 років і 60-річний чоловік дістали мінно-вибухових травм.

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Вже за годину російська армія нанесла авіаудар по Костянтинівці, за попередніми даними, використавши КАБ-100.

Внаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років. У них діагностовано переломи та рвані рани. Усі постраждалі під час обстрілу перебували на вулиці.

 

Крім того, пошкоджено торговельний об’єкт, багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння й корпуси навчального закладу.

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Теми: Донецька областьвійна
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