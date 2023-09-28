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Российские войска снова ударили по Донецкой области: 2 погибших, 6 раненых гражданских

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 сентября 2023, 19:39
Российские войска снова ударили по Донецкой области: 2 погибших, 6 раненых гражданских
фото прокуратуры

Российские войска атаковали Красногоровку и Константиновку Донецкой области: убили двух и ранили 6 мирных жителей.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: По данным следствия, 28 сентября в 12:00 оккупанты ударили, вероятно, из ствольной артиллерии 152-го калибра по Красногоровке. От вражеских снарядов погибли мужчины 47 и 54 лет. Две женщины 45 и 61 лет и 60-летний мужчина получили минно-взрывные травмы.

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Уже через час российская армия нанесла авиаудар по Константиновке, по предварительным данным, использовав КАБ-100.

 

В результате взрывов получили ранения трое мужчин в возрасте от 37 до 60 лет. У них диагностированы переломы и рваные раны. Все пострадавшие во время обстрела находились на улице.

Кроме того, повреждены торговый объект, многоэтажные жилые дома, частные домовладения и корпуса учебного заведения.

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Темы: Донецкая областьвойна
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