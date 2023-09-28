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Білорусь заявила, що Польща двічі порушила її повітряний простір

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 19:50
Білорусь заявила, що Польща двічі порушила її повітряний простір
ПРАПОР БІЛОРУСІ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Міністерство оборони Білорусі в четвер увечері звинуватило Польщу в тому, що її вертоліт двічі залетів порушив державний кордон. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства

Деталі: Як стверджує Міноборони Білорусі, вдень білоруські засоби радіолокаційного виявлення Військово-повітряних сил і війська протиповітряної оборони зафіксували "наближення повітряного судна Польщі".

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"Близько 15:20 повітряне судно перетнуло кордон Республіки Білорусь, заглибившись на дальність до півтора кілометра. О 16 годині 22 хвилини вертоліт повторно порушив державний кордон, заглибившись на 300 метрів", – йдеться в повідомленні.

Міноборони Білорусі додало, що у зв’язку з "інцидентом" піднімало чергову авіацію, а в МЗС країни готується нота протесту до Польщі.

Польська сторона ситуацію поки не коментувала.

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На початку вересня Державний прикордонний комітет Білорусі також стверджував, що польський військовий гелікоптер удень у п’ятницю, 1 вересня, нібито порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області.

У Варшаві тоді заявили, що перевірять ці твердження, але сприймають їх скептично.

Нагадаємо, на початку серпня стався подібний інцидент, коли на територію Польщі залетіли двоє білоруських гелікоптерів на низькій висоті, через що їх не одразу виявили. Офіційний Мінськ продовжує заперечувати те, що це відбулось.

Теми: БілорусьПольщаавіа
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