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Беларусь заявила, что Польша два раза нарушила ее воздушное пространство

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 19:50
Беларусь заявила, что Польша два раза нарушила ее воздушное пространство
ФЛАГ БЕЛАРУСИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Министерство обороны Беларуси в четверг вечером обвинило Польшу в том, что ее вертолет дважды залетел нарушивший государственную границу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства

Детали: Как утверждает Минобороны Беларуси, днем белорусские средства радиолокационного обнаружения Военно-воздушных сил и войска противовоздушной обороны зафиксировали "приближение воздушного судна Польши".

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"Около 15:20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров", – говорится в сообщении.

Минобороны Беларуси добавило, что в связи с "инцидентом" поднимало дежурную авиацию, а в МИД страны готовится нота протеста в Польшу.

Польская сторона ситуацию пока не комментировала.

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В начале сентября Государственный пограничный комитет Беларуси также утверждал, что польский военный вертолет днем в пятницу, 1 сентября, якобы нарушил воздушное пространство в Берестовичском районе Гродненской области.

В Варшаве тогда заявили, что проверят эти утверждения, но воспринимают их скептически.

Напомним, в начале августа произошел подобный инцидент, когда на территорию Польши залетели два белорусских вертолета на низкой высоте, из-за чего их не сразу обнаружили. Официальный Минск продолжает отрицать то, что это произошло. 

Темы: БеларусьПольшаавиа
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