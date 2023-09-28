Беларусь заявила, что Польша два раза нарушила ее воздушное пространство
Министерство обороны Беларуси в четверг вечером обвинило Польшу в том, что ее вертолет дважды залетел нарушивший государственную границу.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства
Детали: Как утверждает Минобороны Беларуси, днем белорусские средства радиолокационного обнаружения Военно-воздушных сил и войска противовоздушной обороны зафиксировали "приближение воздушного судна Польши".
"Около 15:20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров", – говорится в сообщении.
Минобороны Беларуси добавило, что в связи с "инцидентом" поднимало дежурную авиацию, а в МИД страны готовится нота протеста в Польшу.
Польская сторона ситуацию пока не комментировала.
В начале сентября Государственный пограничный комитет Беларуси также утверждал, что польский военный вертолет днем в пятницу, 1 сентября, якобы нарушил воздушное пространство в Берестовичском районе Гродненской области.
В Варшаве тогда заявили, что проверят эти утверждения, но воспринимают их скептически.
Напомним, в начале августа произошел подобный инцидент, когда на территорию Польши залетели два белорусских вертолета на низкой высоте, из-за чего их не сразу обнаружили. Официальный Минск продолжает отрицать то, что это произошло.