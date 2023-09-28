Росіяни ущільнюють мінно-вибухові загородження на Бахмутському напрямку – Генштаб

28 вересня, у 582 день повномасштабної війни, українці відбили атаки біля Білогорівки, Мар’їнки, Невельського й Урожайного, російські війська намагалися повернути втрачені позиції біля Червоного Запорізької області, а також ущільнюють мінно-вибухові загородження на Бахмутському напрямку.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України

Деталі: Протягом доби відбулося 19 бойових зіткнень.

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Вночі окупанти атакували Україну дронами-камікадзе, застосувавши 39 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Із них 31 було знищено протиповітряною обороною України.

Загалом ворог завдав 76 авіаційних ударів та здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною:

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів у Чернігівській, Сумській і Харківській областях.

напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів у Чернігівській, Сумській і Харківській областях. На Куп’янському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів неподалік Круглого, Куп’янська, Берестового Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

напрямку загарбники завдали авіаційних ударів неподалік Круглого, Куп’янська, Берестового Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі Білогорівки Луганської області. Авіаційних ударів ворога зазнали Торське, Сіверськ, Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Федорівка Донецької області.

напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі Білогорівки Луганської області. Авіаційних ударів ворога зазнали Торське, Сіверськ, Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Федорівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Костянтинівки та Білої Гори Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка Донецької області. Фіксується нарощення щільності мінно-вибухових загороджень.

напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Костянтинівки та Білої Гори Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка Донецької області. Фіксується На Авдіївському напрямку противник тричі намагався відновити втрачене положення в районі південніше Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Натомість завдав авіаційного удару неподалік цього населеного пункту.

напрямку противник тричі намагався відновити втрачене положення в районі південніше Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Натомість завдав авіаційного удару неподалік цього населеного пункту. Українські захисники успішно відбили атаку ворога в районі Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку впродовж доби українські захисники успішно відбили 6 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Антонівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Курахове Донецької області.

напрямку впродовж доби українські захисники успішно відбили 6 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Антонівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Курахове Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

напрямку українські воїни успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області. На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мав.

напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Преображенка, Новояковлівка Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Миколаївки Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів Херсонської області, серед яких Золота Балка, Антонівка, Ромашкове та місто Херсон.

Дослівно Генштаб ЗСУ: "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удар по зенітно-ракетному комплексу та 2 - по станціям РЕБ противника. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника".