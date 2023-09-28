Россияне уплотняют минно-взрывные заграждения на Бахмутском направлении – Генштаб

28 сентября, в 582 день полномасштабной войны, украинцы отбили атаки возле Белогоровки, Марьинки, Невельского и Урожайного, российские войска пытались вернуть утраченные позиции возле Червоного Запорожской области, а также уплотняют минно-взрывные заграждения на Бахмутском направлении.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Детали: В течение суток произошло 19 боевых столкновений.

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Ночью оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе, применив 39 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Из них 31 был уничтожен противовоздушной обороной Украины.

В целом враг нанес 76 авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной:

ВИДЕО ДНЯ

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На Купянском направлении захватчики нанесли авиационные удары неподалеку Круглого, Купянска, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Синьковка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

направлении захватчики нанесли авиационные удары неподалеку Круглого, Купянска, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Синьковка, Кисловка, Котляровка Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе Белогоровки Луганской области. Авиационным ударам врага подверглись Торское, Северск, Спjрное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спjрное, Веселое, Федоровка Донецкой области.

направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе Белогоровки Луганской области. Авиационным ударам врага подверглись Торское, Северск, Спjрное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спjрное, Веселое, Федоровка Донецкой области. На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Константиновки и Белой Горы Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области. Фиксируется наращивание плотности минно-взрывных заграждений.

направлении враг нанес авиационные удары вблизи Константиновки и Белой Горы Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области. Фиксируется На Авдеевском направлении противник трижды пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Зато нанес авиационный удар неподалеку этого населенного пункта.

направлении противник трижды пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Зато нанес авиационный удар неподалеку этого населенного пункта. Украинские защитники успешно отбили атаку врага в районе Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники успешно отбили 6 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось порядка 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Антоновка, Екатериновка, Елизаветовка, Курахово Донецкой области.

направлении в течение суток украинские защитники успешно отбили 6 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось порядка 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Антоновка, Екатериновка, Елизаветовка, Курахово Донецкой области. На Шахтерском направлении украинские воины успешно отбили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

направлении украинские воины успешно отбили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области. На Запорожско м направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Червоного Запорожской области, но успеха не имел.

м направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Червоного Запорожской области, но успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Преображенка, Новояковлевка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Николаевки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов Херсонской области, среди которых Золотая Балка, Антоновка, Ромашково и город Херсон.

Дословно: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по зенитно-ракетному комплексу и 2 – по станциям РЭБ противника. Также нашими защитниками было уничтожено 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и склад боеприпасов противника".