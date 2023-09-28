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Польща відкинула звинувачення Білорусі в порушенні повітряного простору

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 21:04
Польща відкинула звинувачення Білорусі в порушенні повітряного простору
Прапор Польщі, фото NurPhoto via Getty Images

Оперативне командування Війська Польського спростувало заяву Мінська про нібито порушення білоруського повітряного простору польським гелікоптером.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву оперативного командування польських збройних сил

Деталі: Оперативне командування польських збройних сил вказує, що інформація Білорусі про нібито перетин кордону польським вертольотом не відповідає дійсності, що підтверджують дані диспетчерських та радіолокаційних станцій.

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Дослівно: "Будь-яка інформація, надана ЗМІ, щоразу ретельно аналізується та детально розслідується. Однак до інформації, яку надають ЗМІ білоруського режиму, завжди потрібно підходити з обережністю і виваженістю, оскільки вона неодноразово була елементом провокації і дезінформувала громадськість".

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Теми: ПольщаБілорусь
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