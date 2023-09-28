Польща відкинула звинувачення Білорусі в порушенні повітряного простору
Оперативне командування Війська Польського спростувало заяву Мінська про нібито порушення білоруського повітряного простору польським гелікоптером.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву оперативного командування польських збройних сил
Деталі: Оперативне командування польських збройних сил вказує, що інформація Білорусі про нібито перетин кордону польським вертольотом не відповідає дійсності, що підтверджують дані диспетчерських та радіолокаційних станцій.
Дослівно: "Будь-яка інформація, надана ЗМІ, щоразу ретельно аналізується та детально розслідується. Однак до інформації, яку надають ЗМІ білоруського режиму, завжди потрібно підходити з обережністю і виваженістю, оскільки вона неодноразово була елементом провокації і дезінформувала громадськість".
Informujemy, że dzisiejsze oświadczenie strony białoruskiej, o rzekomym przekroczeniu granicy przez polski śmigłowiec, jest nieprawdziwe.— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) September 28, 2023
Potwierdzają to zapisy kontroli lotu i stacji radarowych - takie zdarzenie nie miało miejsca.
Wszelkie informacje przekazywane przez media… pic.twitter.com/5CXIGJ1aSi
Передісторія:
- 28 вересня Міністерство оборони Білорусі заявило, що польський гелікоптер начебто двічі "заглиблювався" в білоруський повітряний простір.
- 1 вересня Державний прикордонний комітет Білорусі також стверджував, що польський військовий гелікоптер нібито порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області. У Варшаві тоді заявили, що перевірять ці твердження, але сприймають їх скептично.