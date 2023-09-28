Польша отвергла обвинения Беларуси в нарушении воздушного пространства
Оперативное командование Войска Польского опровергло заявление Минска о якобы нарушении белорусского воздушного пространства польским вертолетом.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление оперативного командования польских вооруженных сил
Детали: Оперативное командование польских вооруженных сил указывает, что информация Беларуси о якобы пересечении границы польским вертолетом не соответствует действительности, что подтверждают данные диспетчерских и радиолокационных станций.
Дословно: "Любая информация, предоставленная СМИ, каждый раз тщательно анализируется и подробно расследуется. Однако к информации, которую предоставляют СМИ белорусского режима, всегда нужно подходить с осторожностью и взвешенностью, поскольку она неоднократно была элементом провокации и дезинформировала общественность".
Informujemy, że dzisiejsze oświadczenie strony białoruskiej, o rzekomym przekroczeniu granicy przez polski śmigłowiec, jest nieprawdziwe.— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) September 28, 2023
Potwierdzają to zapisy kontroli lotu i stacji radarowych - takie zdarzenie nie miało miejsca.
Wszelkie informacje przekazywane przez media… pic.twitter.com/5CXIGJ1aSi
Предыстория:
- 28 сентября Министерство обороны Беларуси заявило, что польский вертолет якобы дважды "углублялся" в белорусское воздушное пространство.
- 1 сентября Государственный пограничный комитет Беларуси также утверждал, что польский военный вертолет якобы нарушил воздушное пространство в Берестовичском районе Гродненской области. В Варшаве тогда заявили, что проверят эти утверждения, но воспринимают их скептически.