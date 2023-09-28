Польша отвергла обвинения Беларуси в нарушении воздушного пространства

Оперативное командование Войска Польского опровергло заявление Минска о якобы нарушении белорусского воздушного пространства польским вертолетом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление оперативного командования польских вооруженных сил

Детали: Оперативное командование польских вооруженных сил указывает, что информация Беларуси о якобы пересечении границы польским вертолетом не соответствует действительности, что подтверждают данные диспетчерских и радиолокационных станций.

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Дословно: "Любая информация, предоставленная СМИ, каждый раз тщательно анализируется и подробно расследуется. Однако к информации, которую предоставляют СМИ белорусского режима, всегда нужно подходить с осторожностью и взвешенностью, поскольку она неоднократно была элементом провокации и дезинформировала общественность".

Informujemy, że dzisiejsze oświadczenie strony białoruskiej, o rzekomym przekroczeniu granicy przez polski śmigłowiec, jest nieprawdziwe.



Potwierdzają to zapisy kontroli lotu i stacji radarowych - takie zdarzenie nie miało miejsca.



Wszelkie informacje przekazywane przez media… pic.twitter.com/5CXIGJ1aSi — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) September 28, 2023

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