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Польша отвергла обвинения Беларуси в нарушении воздушного пространства

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 21:04
Польша отвергла обвинения Беларуси в нарушении воздушного пространства
Флаг Польши, фото NurPhoto via Getty Images

Оперативное командование Войска Польского опровергло заявление Минска о якобы нарушении белорусского воздушного пространства польским вертолетом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление оперативного командования польских вооруженных сил

Детали: Оперативное командование польских вооруженных сил указывает, что информация Беларуси о якобы пересечении границы польским вертолетом не соответствует действительности, что подтверждают данные диспетчерских и радиолокационных станций.

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Дословно: "Любая информация, предоставленная СМИ, каждый раз тщательно анализируется и подробно расследуется. Однако к информации, которую предоставляют СМИ белорусского режима, всегда нужно подходить с осторожностью и взвешенностью, поскольку она неоднократно была элементом провокации и дезинформировала общественность".

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Предыстория:

  • 28 сентября Министерство обороны Беларуси заявило, что польский вертолет якобы дважды "углублялся" в белорусское воздушное пространство.
  • 1 сентября Государственный пограничный комитет Беларуси также утверждал, что польский военный вертолет якобы нарушил воздушное пространство в Берестовичском районе Гродненской области. В Варшаве тогда заявили, что проверят эти утверждения, но воспринимают их скептически.

Темы: ПольшаБеларусь
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