Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша отвергла обвинения Беларуси в нарушении воздушного пространства

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 21:04
Польша отвергла обвинения Беларуси в нарушении воздушного пространства
Флаг Польши, фото NurPhoto via Getty Images

Оперативное командование Войска Польского опровергло заявление Минска о якобы нарушении белорусского воздушного пространства польским вертолетом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление оперативного командования польских вооруженных сил

Детали: Оперативное командование польских вооруженных сил указывает, что информация Беларуси о якобы пересечении границы польским вертолетом не соответствует действительности, что подтверждают данные диспетчерских и радиолокационных станций.

Реклама:

Дословно: "Любая информация, предоставленная СМИ, каждый раз тщательно анализируется и подробно расследуется. Однако к информации, которую предоставляют СМИ белорусского режима, всегда нужно подходить с осторожностью и взвешенностью, поскольку она неоднократно была элементом провокации и дезинформировала общественность".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 28 сентября Министерство обороны Беларуси заявило, что польский вертолет якобы дважды "углублялся" в белорусское воздушное пространство.
  • 1 сентября Государственный пограничный комитет Беларуси также утверждал, что польский военный вертолет якобы нарушил воздушное пространство в Берестовичском районе Гродненской области. В Варшаве тогда заявили, что проверят эти утверждения, но воспринимают их скептически.

Темы: ПольшаБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Ермак написал о взятии в плен вражеской ДРГ, а потом удалил пост
Зеленский поговорил с министром вооруженных сил Франции о совместном производстве оружия
Россияне уплотняют минно-взрывные заграждения на Бахмутском направлении – Генштаб
Пентагон может дать Украине оружия на $5 млрд, но пока не имеет денег, чтобы его заместить
Последние новости
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
Все новости...
Реклама: