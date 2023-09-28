У Rheinmetall розкрили, де буде спільне підприємство з Україною і які плани

Німецький збройовий концерн Rheinmetall підтвердив, що отримав від Федерального антимонопольного відомства Німеччини дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром").

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на повідомлення на сайті Rheinmetall

Деталі: Німецький концерн повідомив, що подав дозволи до інших федеральних відомств та "найближчим часом" очікує на позитивну відповідь і від них.

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Дослівно: "Спільне підприємство базуватиметься в Києві та займатиметься сервісом і технічним обслуговуванням, а також збиранням, виробництвом і розробкою військових транспортних засобів".

Деталі: Співпраця між Rheinmetall та "Українською оборонною промисловістю" спрямована на зміцнення оборонного сектору та національної безпеки України шляхом поступової розбудови спільного потенціалу в галузі оборонних технологій.

На першому етапі співпраця буде зосереджена на технічному обслуговуванні й ремонті техніки, яку Україна отримала як від Німеччини, так і від інших партнерів.

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У подальшому, кажуть у Rheinmetall, ітиметься про спільне виробництво окремих видів оборонної продукції в Україні.

Дослівно: "У перспективі співпраця між Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" може також передбачати спільну розробку військових систем командами українських та німецьких фахівців, зокрема для подальшого експорту Україною".

Цьому передувало: На початку липня повідомлялось, що спільне підприємство відкриється протягом наступних 12 тижнів.

Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств – із виробництва боєприпасів та засобів протиповітряної оборони.