В Rheinmetall раскрыли, где будет совместное предприятие с Украиной и каковы планы

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall подтвердил, что получил от Федерального антимонопольного ведомства Германии разрешение на создание совместного предприятия с концерном "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром").

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте Rheinmetall

Детали: Немецкий концерн сообщил, что подал разрешения в другие федеральные ведомства и "в ближайшее время" ожидает положительного ответа и от них.

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Дословно: "Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисом и техническим обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военных транспортных средств".

Детали: Сотрудничество между Rheinmetall и "Украинской оборонной промышленностью" направлено на укрепление оборонного сектора и национальной безопасности Украины путем постепенного развития общего потенциала в области оборонных технологий.

На первом этапе сотрудничество будет сосредоточено на техническом обслуживании и ремонте техники, которую Украина получила как от Германии, так и от других партнеров.

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В дальнейшем, говорят в Rheinmetall, речь пойдет о совместном производстве отдельных видов оборонной продукции в Украине.

Дословно: "В перспективе сотрудничество между Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" может также предусматривать совместную разработку военных систем командами украинских и немецких специалистов, в частности для дальнейшего экспорта в Украину".

Этому предшествовало: В начале июля сообщалось, что совместное предприятие откроется в течение следующих 12 недель.

Немецкая компания ожидает подписания контрактов на создание еще двух совместных предприятий – по производству боеприпасов и средств противовоздушной обороны.