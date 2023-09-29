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На ТОТ пам’ятки культури "ремонтуватимуть" фірми без відповідних ліцензій – спротив

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 вересня 2023, 06:20
На ТОТ пам’ятки культури ремонтуватимуть фірми без відповідних ліцензій – спротив
зруйнований росіянами Свято-Георгіївський скит. Фото: Ігор Захаренко

За даними спротиву, загарбники дозволили "ремонт та реставрацію" культурних та історичних об’єктів на тимчасово окупованих територіях фірмам без відповідних ліцензій.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Тепер окупаційні адміністрації можуть укладати договори на ремонт захоплених пам’яток новоствореним підрядникам, які не мають дозволів.

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Водночас у самій РФ це заборонено".

Деталі: Як повідомляє ЦЕС, відповідний наказ видало міністерство "культури" країни-терориста.

"Схоже, що в Кремлі усвідомили недовговічність свого панування на ТОТ, адже наказ фактично дозволяє фірмам-прокладкам з орбіти "губернаторів" заробляти гроші на "ремонті" поки є час" – припускають у спротиві.

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Теми: окупаціякультуравійнаРосія
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