На ТОТ пам’ятки культури "ремонтуватимуть" фірми без відповідних ліцензій – спротив
П'ятниця, 29 вересня 2023, 06:20
За даними спротиву, загарбники дозволили "ремонт та реставрацію" культурних та історичних об’єктів на тимчасово окупованих територіях фірмам без відповідних ліцензій.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Тепер окупаційні адміністрації можуть укладати договори на ремонт захоплених пам’яток новоствореним підрядникам, які не мають дозволів.
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Водночас у самій РФ це заборонено".
Деталі: Як повідомляє ЦЕС, відповідний наказ видало міністерство "культури" країни-терориста.
"Схоже, що в Кремлі усвідомили недовговічність свого панування на ТОТ, адже наказ фактично дозволяє фірмам-прокладкам з орбіти "губернаторів" заробляти гроші на "ремонті" поки є час" – припускають у спротиві.
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