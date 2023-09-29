По данным сопротивления, захватчики разрешили "ремонт и реставрацию" культурных и исторических объектов на временно оккупированных территориях фирмам без соответствующих лицензий.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Теперь оккупационные администрации могут заключать договоры на ремонт захваченных памятников вновь созданным подрядчикам, которые не имеют разрешений.

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В то же время в самой РФ это запрещено".

Детали: Как сообщает ЦЭС, соответствующий приказ выдало министерство "культуры" страны-террориста.

"Похоже, что в Кремле осознали недолговечность своего господства на ВОТ, ведь приказ фактически позволяет фирмам-прокладкам с орбиты "губернаторов" зарабатывать деньги на "ремонте" пока есть время", – предполагают в сопротивлении.