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На ВОТ памятники культуры будут "ремонтировать" фирмы без соответствующих лицензий – сопротивление

Ольга ГлущенкоПятница, 29 сентября 2023, 06:20
На ВОТ памятники культуры будут ремонтировать фирмы без соответствующих лицензий – сопротивление
разрушенный россиянами Свято-Георгиевский скит. Фото: Игорь Захаренко

По данным сопротивления, захватчики разрешили "ремонт и реставрацию" культурных и исторических объектов на временно оккупированных территориях фирмам без соответствующих лицензий.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Теперь оккупационные администрации могут заключать договоры на ремонт захваченных памятников вновь созданным подрядчикам, которые не имеют разрешений.

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В то же время в самой РФ это запрещено".

Детали: Как сообщает ЦЭС, соответствующий приказ выдало министерство "культуры" страны-террориста.

"Похоже, что в Кремле осознали недолговечность своего господства на ВОТ, ведь приказ фактически позволяет фирмам-прокладкам с орбиты "губернаторов" зарабатывать деньги на "ремонте" пока есть время", – предполагают в сопротивлении.

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Темы: оккупациякультуравойнаРосcия
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