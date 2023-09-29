На Херсонському напрямку захисники знищують склади забезпечення ворога – зведення

Сили оборони на Херсонському напрямку ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення ворога і успішно б’ють по тилах противника.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Деталі: Минулої доби окупанти атакували Україну 39 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131", з яких 31 знищено нашими захисниками.

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Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.

Загалом, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Авіаційних ударів зазнали Грабовське Сумської області; Кругле, Куп’янськ, Берестове Харківської області; Новоселівське Луганської області; Торське, Сіверськ, Спірне, Веселе, Костянтинівка, Біла Гора, Авдіївка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському та Бахмутському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі південніше Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, захисники успішно відбили атаку ворога в районі Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 6 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Також Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мав.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удару по зенітно-ракетному комплексу та 2 – по станціях РЕБ противника. Також нашими захисниками знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.