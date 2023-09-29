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На Херсонском направлении защитники уничтожают склады обеспечения врага – сводка

Ольга ГлущенкоПятница, 29 сентября 2023, 06:54
На Херсонском направлении защитники уничтожают склады обеспечения врага – сводка
украинские защитники, фото Эльдара Сарахмана, УП

Силы обороны на Херсонском направлении ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения врага и успешно бьют по тылам противника.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки оккупанты атаковали Украину 39 ударными БПЛА типа "Shahed-136/131", из которых 31 уничтожен нашими защитниками.

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Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение.

В общем, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Авиационным ударам подверглись Грабовское Сумской области; Круглое, Купянск, Берестовое Харьковской области; Новоселовское Луганской области; Торское, Северск, Спорное, Веселое, Константиновка, Белая Гора, Авдеевка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Бахмутском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Лиманском направлении Силы обороны успешно отбили атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, защитники успешно отбили атаку врага в районе Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение минувших суток совершил 6 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Также Силы обороны успешно отбили атаку врага в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины успешно отбили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Красного Запорожской области, но успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по зенитно-ракетному комплексу и 2 - по станциям РЭБ противника. Также нашими защитниками уничтожено 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделениями ракетных войск поражено зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и склад боеприпасов противника.

Темы: войнаВооруженные силы
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