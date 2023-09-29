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За добу ЗСУ відмінусували 340 окупантів і 34 системи артилерії – Генштаб

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 вересня 2023, 08:14
За добу ЗСУ відмінусували 340 окупантів і 34 системи артилерії – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу

За добу четверга Сили оборони ліквідували 340 російських загарбників, 34 артилерійські системи ворога та 34 дрони оперативно-тактичного рівня.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення по 29 вересня 2023 року орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 277660 (+340) осіб,
  • танків ‒ 4687 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8972 (+10) од,
  • артилерійських систем – 6409(+34) од,
  • РСЗВ – 794 (+1)  од,
  • засоби ППО ‒ 536 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4991 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8836 (+21) од,
  • спеціальна техніка ‒ 930 (+1).

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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