За добу ЗСУ відмінусували 340 окупантів і 34 системи артилерії – Генштаб
П'ятниця, 29 вересня 2023, 08:14
За добу четверга Сили оборони ліквідували 340 російських загарбників, 34 артилерійські системи ворога та 34 дрони оперативно-тактичного рівня.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення по 29 вересня 2023 року орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 277660 (+340) осіб,
- танків ‒ 4687 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8972 (+10) од,
- артилерійських систем – 6409(+34) од,
- РСЗВ – 794 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 536 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4991 (+34),
- крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8836 (+21) од,
- спеціальна техніка ‒ 930 (+1).
Дані уточнюються.