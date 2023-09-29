За добу ЗСУ відмінусували 340 окупантів і 34 системи артилерії – Генштаб

За добу четверга Сили оборони ліквідували 340 російських загарбників, 34 артилерійські системи ворога та 34 дрони оперативно-тактичного рівня.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення по 29 вересня 2023 року орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу ‒ близько 277660 (+340) осіб,

танків ‒ 4687 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 8972 (+10) од,

артилерійських систем – 6409(+34) од,

РСЗВ – 794 (+1) од,

засоби ППО ‒ 536 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4991 (+34),

крилаті ракети ‒ 1529 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8836 (+21) од,

спеціальна техніка ‒ 930 (+1).

Дані уточнюються.