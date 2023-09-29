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За сутки ВСУ отминусовали 340 оккупантов и 34 системы артиллерии – Генштаб

Валентина РоманенкоПятница, 29 сентября 2023, 08:14
За сутки ВСУ отминусовали 340 оккупантов и 34 системы артиллерии – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба

За сутки четверга Силы обороны ликвидировали 340 российских захватчиков, 34 артиллерийские системы врага и 34 дрона оперативно-тактического уровня.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 29 сентября 2023 года ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 277660 (+340) человек,
  • танков - 4687 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 8972 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 6409 (+34) ед,
  • РСЗО - 794 (+1) ед,
  • средства ПВО - 536 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4991 (+34),
  • крылатые ракеты - 1529 (+0),
  • корабли / катера - 20 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8836 (+21) ед,
  • специальная техника - 930 (+1).

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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