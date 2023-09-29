Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Ізюмщині підірвався трактор: 2 поранених

Ірина БалачукП'ятниця, 29 вересня 2023, 09:02
На Ізюмщині підірвався трактор: 2 поранених
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Дві людини дістали порання у результаті наїзду трактора на вибуховий пристрій у с. Нова Гусарівка на Харківщині.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram 

Пряма мова Синєгубова: "Близько 14:00 поблизу с. Нова Гусарівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався трактор МТЗ-82. Двоє чоловіків 31-го та 68-ми років, що були у тракторі, отримали поранення".

Реклама:

Деталі: Людей госпіталізували, вони перебувають у стані середньої тяжкості.

За словами голови ОВА, роботи з розмінування в області тривають. Лише за минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 2,9 га території та знешкодили 72 вибухонебезпечні предмети.

Також минулої доби росіяни вдарили ракетою "Гром Е-1" по м. Куп’янськ. Окупанти пошкоджено інфраструктурний об'єкт, але люди не постраждали.

Внаслідок обстрілів сіл Кіндрашівка та Кутьківка Куп'янського району сталися лісові пожежі.

У с. Западне Куп'янського району у результаті обстрілів пошкоджений житловий будинок.

Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни

Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

Усі новини...
Харківська область
Куп’янський напрямок в пріоритеті у росіян, щоб відволікти ЗСУ – ОВА
Судитимуть групу псевдоволонтерів, яка грабувала пенсіонерів
Росіяни намагались перейти кордон на Харківщині і облаштувати укріплення – ДПСУ
Останні новини
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і дружина військового, якого перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
22:39
УточненоПоліція уточнила, що троє людей після удару по селу Гроза вважаються зниклими безвісти
Усі новини...
Реклама: