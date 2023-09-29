На Ізюмщині підірвався трактор: 2 поранених

Дві людини дістали порання у результаті наїзду трактора на вибуховий пристрій у с. Нова Гусарівка на Харківщині.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Близько 14:00 поблизу с. Нова Гусарівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався трактор МТЗ-82. Двоє чоловіків 31-го та 68-ми років, що були у тракторі, отримали поранення".

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Деталі: Людей госпіталізували, вони перебувають у стані середньої тяжкості.



За словами голови ОВА, роботи з розмінування в області тривають. Лише за минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 2,9 га території та знешкодили 72 вибухонебезпечні предмети.

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