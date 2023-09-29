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На Ізюмщині підірвався трактор: 2 поранених

Ірина БалачукП'ятниця, 29 вересня 2023, 09:02
На Ізюмщині підірвався трактор: 2 поранених
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Дві людини дістали порання у результаті наїзду трактора на вибуховий пристрій у с. Нова Гусарівка на Харківщині.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram 

Пряма мова Синєгубова: "Близько 14:00 поблизу с. Нова Гусарівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався трактор МТЗ-82. Двоє чоловіків 31-го та 68-ми років, що були у тракторі, отримали поранення".

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Деталі: Людей госпіталізували, вони перебувають у стані середньої тяжкості.

За словами голови ОВА, роботи з розмінування в області тривають. Лише за минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 2,9 га території та знешкодили 72 вибухонебезпечні предмети.

Також минулої доби росіяни вдарили ракетою "Гром Е-1" по м. Куп’янськ. Окупанти пошкоджено інфраструктурний об'єкт, але люди не постраждали.

Внаслідок обстрілів сіл Кіндрашівка та Кутьківка Куп'янського району сталися лісові пожежі.

У с. Западне Куп'янського району у результаті обстрілів пошкоджений житловий будинок.

Теми: Харківська областьвійна
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