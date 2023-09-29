На Изюмщине подорвался трактор: 2 раненых

Два человека получили ранения в результате наезда трактора на взрывное устройство в с. Новая Гусаровка на Харьковщине.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Около 14:00 вблизи с. Новая Гусаровка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался трактор МТЗ-82. Двое мужчин 31-го и 68-ми лет, которые были в тракторе, получили ранения".

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Детали: Людей госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести.

По словам главы ОВА, работы по разминированию в области продолжаются. Только за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 2,9 га территории и обезвредили 72 взрывоопасных предмета.

Также за прошедшие сутки россияне ударили ракетой "Гром Е-1" по г. Купянск. Оккупанты повредили инфраструктурный объект, но люди не пострадали.

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