На Изюмщине подорвался трактор: 2 раненых
Два человека получили ранения в результате наезда трактора на взрывное устройство в с. Новая Гусаровка на Харьковщине.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "Около 14:00 вблизи с. Новая Гусаровка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался трактор МТЗ-82. Двое мужчин 31-го и 68-ми лет, которые были в тракторе, получили ранения".
Детали: Людей госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести.
По словам главы ОВА, работы по разминированию в области продолжаются. Только за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 2,9 га территории и обезвредили 72 взрывоопасных предмета.
Также за прошедшие сутки россияне ударили ракетой "Гром Е-1" по г. Купянск. Оккупанты повредили инфраструктурный объект, но люди не пострадали.
В результате обстрелов сел Кондрашовка и Кутьковка Купянского района произошли лесные пожары.
В с. Западное Купянского района в результате обстрелов поврежден жилой дом.