Путін наказав ексглаві Вагнера формувати нові "добробати" для війни

Президент РФ Володимир Путін доручив колишньому начальнику групи "Вагнер" Андрію Трошеву зайнятися формуванням "добровольчих підрозділів".

Джерело: російський Интерфакс із посиланням на заяву Путіна під час зустрічі з Трошевим, Настощее время

Пряма мова: "На останній зустрічі ми говорили про те, що ви займетеся формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання, насамперед, звісно, у зоні спеціальної військової операції".

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… Ви самі понад рік воювали в такому підрозділі. Знаєте, що це таке, як це робиться, знаєте про питання, які потрібно завчасно вирішувати, щоб бойова робота йшла найкращим і найуспішнішим чином".

Деталі: Питання бойової підготовки курує заступник голови російського Міноборони Юнус-Бек Баматгіреєвич Євкуров.

Передісторія: За деякими даними, Трошев курував роботу служби безпеки Вагнера, а під час заколоту Пригожина відмовився бунтувати і передав інформацію у ФСБ.

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У липні російські опозиційні ЗМІ повідомляли, що він може очолити вагнерівців, які підписали контракт з Міноборони РФ.

Довідково: За даними з відкритих джерел, Трошев був начальником штабу групи "Вагнер" в Сирії. Він брав участь у війні в Афганістані та Другій чеченській війні.

У санкціях Великої Британії ідеться, що Трошев був генеральним директором ПВК "Вагнера", який підтримував режим Башара Асада в Сирії.

Україна ввела санкції проти Трошева у лютому 2023 року за активну участь у війні.